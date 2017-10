Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ești fără bun simț! De fiecare dată când vorbesc cu tine, te ia căscatul!- Iubito, nu căscam, încercam să zic și eu ceva…v v vLa un telefon public, unde se formase deja o coadă lungă, un tip reacționează nervos:- Domnule, de un sfert de oră stați cu receptorul la ureche și nu vorbiți nimic!- Ba da, sunt la telefon cu soția mea!v v v- John, mâine va veni în vizită soacra mea. Uite, aici e lista completă cu mâncărurile ei preferate.- Am înțeles, Sir, răspunde valetul.- John, dacă un singur fel de mâncare din lista aia apare pe masă, vei deveni șomer!v v vDouă prietene:- Ce lanț de aur cu verigi superbe! De unde îl ai?- Am pus laolaltă inelele de logodnă primite.v v vUn cocoș vine în fiecare dimineață în cotețul celor cinci găini. Pe patru dintre ele le sărută, ultimei îi smulge o pană. Și-așa zi de zi, până când ultima se zburlește la el și-l întreabă:- Pe celelalte patru le săruți, dar mie îmi smulgi mereu o pană! De ce?Cocoșul o fixează în priviri și-i răspunde suav:- Pe tine te vreau goală, baby!- Am o prietenă care a început să facă haltere, ca să întinerească.- Și acum pare mai tânără?- Într-adevăr, acum nu mai arată ca o femeie de 40, ci ca un bărbat de 38!v v vDoi polițiști, în elicopter, alături de pilot. Primul, uitându-se la elice îi spune celuilalt:- Băi, ce crezi că-i aia, mă?- Bă, e greu de zis… Da’ io cred că-i ventilator.- De ce, mă?- Păi, tu nu vezi ce a transpirat pilotu’ de când s-a oprit?v v vUn ascultător sună la Radio Erevan:- Bună ziua!- Bună ziua! Vă ascultăm.- Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari și un buletin de identitate pe numele Gherasim Mihai.- Așa, și?- Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală!v v vO băbuță intră într-un restaurant și întreabă cu glas tremurat:- Maică, serviți stafide?La care ospătarul, gânditor:- Doamnă, noi servim pe oricine!v v vÎntr-o zi, un individ agață o tipă pe Internet, o duce în dormitor, o dezbracă și se pregătește de acțiune. Dar, mai întâi, o întreabă:- Auzi, duduie, dar tu câți ani ai?- 13!- Aoleuuu!! Strânge-ți repede hainele și fugi!Se uită ea urât la el:- Domnule, nu știam că ești așa de superstițios!