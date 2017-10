Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 14 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Vai ce ochi frumoși ai! Ce culoare sunt?- Albaștri. Îi am de la tata..- Și mama ta ce ochi are?- Ea îi are vineți, tot de la tata.v v v- Tată!!!- Da- A căzut iubita mea în fântână! Ce fac??- Aruncă-i mâncare, că apă are!v v vEl și Ea... pe serpentine:Ea: - Doresc să divorțez...El, calm, mărește viteza…Ea: - La partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare…El mărește viteza…Ea: - Bine, dar tu nu-ți dorești nimic??!El: - Am tot ce îmi trebuie acum…Ea: - Bine, dar ce ai tu și eu nu am??!El: - Airbag!v v v- Nu vă supărați, cum aș putea să ajung mai repede la gară?- Luați-o la fugă!v v v- Cât e ceasul?- Aproape 13.00.- Pfff, ce târziu e!- De ce n-ai întrebat mai devreme?v v vUn tip își suspecta nevasta că-l înșeală cu medicul comunei. Așa că îl convinge pe cel mai dur consătean să meargă la casa medicului, să-l prindă în flagrant și să-i dea o mamă de bătaie. Ajung ăștia, intră tipul cel dur, găsește o femeie cu medicul și începe să-i desfigureze pe amândoi.- Hei omule, oprește-te, asta nu-i nevastă-mea! zice ăla mai pirpiriu.- În schimb e a mea! zice durul cu năduf.