Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce câine e ăsta? - Câine polițist! - Nu prea pare! - Nici nu trebuie. E sub acoperire…v v v- La clubul de doctori, cum îți dai seama care dintre ei sunt ginecologi? - Ginecologii poartă ceasul lângă cot.v v vIntră un matematician într-un magazin foto și zice: - Aș dori să-mi developați filmele astea. - 9X13? - 117, de ce?v v v- Care este diferența dintre amantă și soție? - 30 de kilograme. - Care este diferența dintre amant și soț? - 30 de minute.v v vBulă își invită un prieten acasă la el. Când acesta ajunge, intră în casă și se uită pe pereți, unde vede numai tablouri ale unor mari pictori. Oaspetele îl întreabă pe Bulă: - Din ce perioadă sunt tablourile? - Din perioada în care aveam bani!v v vDiscuție între doi ceferiști: - Ai auzit de nea Mircea? L-au concediat. Și asta doar pentru că a intrat neanunțat în biroul șefului. - Doar pentru atât? - Păi, a intrat cu tot cu locomotivă…v v vSoțul care se pregătea de plecare își vede soția în lacrimi. - De ce plângi? Ți-am spus că stau doar o lună. - Lasă că știu eu cum faci, spui că stai o lună și vii acasă peste câteva zile.v v v- Bulă, de ce ești așa speriat? - Tocmai am ieșit de la medic. Mi-a zis că am colesterolul prea mare și că trebuie să renunț la ouă!v v v- Nu mai e deloc pasiune în relația cu soția mea, se plânge un tip unui prieten. - De ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta, printr-o relație extraconjugală? - Dar, dacă află soția mea? - Fii serios, trăim în vremuri mo-derne! Du-te și-i spune și ei asta!Întors acasă la nevastă, își ia inima în dinți și îi spune: - Draga mea, m-am gândit că o relație extraconjugală ne-ar putea apropia. - Las-o baltă, spuse soția. Am încercat și n-a mers!v v v- Cu scumpirile astea, am intrat într-un magazin alimentar și, cu banii pe care-i aveam, mi-am cumpărat o conservă care mi s-a părut mai ieftină. - Și ce era în ea? - Nu știu, că pe etichetă scria doar „Aperitiv - deschide pofta de mâncare”.v v vToți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aș face dacă aș fi patron?”. Unul singur stă cu mâinile la piept și meditează. - Marinescule, tu nu scrii? - Nu, domnule profesor, aștept să-mi vină secretara.