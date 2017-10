Bancuri

Profesoara îl întreabă pe Bulă:- Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca să i-l pui sub bradul de Crăciun?- O minge de fotbal!- O minge de fotbal? Păi, bunica nu joacă fotbal.- N-are importanță! Ea cum mi-a cumpărat mie cărți de citit?v v vProfesorul de logică:- Curtea școlii are lungimea de 52 metri și lățimea de 38 metri. Ce vârstă am eu?- 44, domnule profesor, răspunde Bulă.- Perfect, Bulă! Acum, explică-le colegilor tăi cum ai ajuns la această concluzie.- Păi, am un vecin pe jumătate nebun ca dvs. și are doar 22!v v vBulă către maică-sa:- Mamă, s-a spânzurat tata în garaj!Maică-sa fuge într-acolo repede, cu ochii în lacrimi, și se întoarce descumpănită.- Bulă, dar nu e nimeni spânzurat în garaj.- Păcăleală de 1 aprilie, tata e spânzurat în pod!v v vDoi scoțieni merg pe stradă. La un moment dat, unul dintre ei scoate un pieptene, și-l trece prin păr, apoi îl aruncă. Celălalt, mirat, îl întreabă:- De ce l-ai aruncat?- I se rupsese un dinte.- Păi, l-ai aruncat pentru un dinte rupt?- Era ultimul.