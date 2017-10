Bancuri

Preoții se adună la Vatican și îl întreabă pe noul Papă:- Părinte, avem voie să ne căsătorim?- Nu, răspunde Papa, sec.- Dar copiii noștri?v v vCând un bărbat ia o decizie importantă, își cuprinde capul între mâini, închide ochii, respiră adânc, gândește profund, își ascultă conștiința și apoi spune cu hotărâre:- Nevastă, tu cum crezi că ar trebui să facem?v v vFiica:- Tată, eu cum am apărut?Tatăl:- Totul a început când maică-ta mi-a dat patru like-uri…v v v- Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.- Cum așa?- Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz.v v v- La mulți ani, iubito! i-am zis soției mele blonde astăzi, de 1 Iunie.- Dar ce, ți se pare că sunt încă un copil? mă întrebă ea.- Nu, însă i-am spus așa, metaforic, copilului din tine, am răspuns, făcându-i cu ochiul.- Vai ce mă bucur! zise ea, sărind în brațele mele. De ce nu mi-ai spus, hoțomanule, până acum că sunt însărcinată!?