Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Șefule, rușii aterizează pe Lună!- …….- Șefule, rușii au aterizat pe Lună și o vopsesc pe toată în roșu! Noi nu facem nimic?!- Ba da, îi așteptăm să plece și după aia mergem și noi și scriem pe ea cu alb „Coca-Cola”.v v v- Astăzi, când soacră-mea a apărut la mine la serviciu, m-am bucurat foarte tare să o văd.- Cum așa?- Pentru că eu lucrez la morgă.v v vÎntrebare la Radio Erevan:- Care este diferența dintre o poveste americană și una sovietică?- Povestea americană începe cu „A fost odată...” pe când cea sovietică începe cu „Va veni vremea când... “v v v- Am un câine extraordinar. Mă simte de la un kilometru. Ce spui de-asta?- Trebuie să faci baie mai des.v v v- Aș mai vrea la Paris!- Ai mai fost?- Nu, dar am mai vrut!v v vUrmăream în pat, lângă nevastă-mea, „Vrei să fii miliardar”. M-am întors către ea și am întrebat-o:- Vrei să facem dragoste?- Nu, mi-a răspuns ea.- Ăsta e răspunsul tău final? am întrebat-o.De data asta nici nu m-a privit când mi-a răspuns că da.Așa că am spus:- Atunci aș vrea să sun o prietenă... și atunci a început cearta!