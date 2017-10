Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul și soția, la restaurant. De soț se apropie o frumoasă tânără și, fără să spună nimic, îl sărută cu patimă.Soția furioasă:- Cine este?- Lasă-mă în pace! Acum mă gândesc cum să-i explic cine ești tu!v v vUn general inspectează plutonul lui Bulă. Ajunge la acesta, îl bate prietenos pe umăr și zice:- Cum îți merge, fiul meu?La care Bulă radios:- Ce bine că am dat de tine, tată, mama te caută de ani și ani.v v vO babă se plimba prin cimitir.Ajunge baba în dreptul unei gropi proaspăt săpate și se oprește să se uite mai atent la ea. Din spate venea un bețiv.S-a oprit bețivul lângă ea și a întrebat-o:- Ce faci mamaie?! Te-ai dezvelit?!v v vLa început de primăvară se întâlnesc doi pensionari:- Ce mai faci? Așa-i că și tu aștepți cu nerăbdare vara?- Daaa! Atunci măcar nivelul de trai va fi mai ridicat cu 50%, răspunde celălalt.- Cum adică cu 50%?- Păi iarna am răbdat de frig și foame. Vara ne va fi numai foame.v v v- Doctore, îmi este greu să recunosc…- Nu vă îngrijorați. Povestiți-mi. Eu, ca psiholog, aud multe lucruri.- Bine, doctore. Întotdeauna am impresia că la serviciu sunt urmărit de niște oameni străini.- Cred că se poate lecui. Apropo, care e serviciul?- Sunt ghid într-un muzeu.