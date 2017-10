Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 03 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip întreabă un avocat:- Care este onorariul dvs.?- 1.000 dolari pentru trei întrebări.Mirat, omul îl întreabă:- Nu este un abuz?- Ba da. Care este a treia întrebare?v v vPe terasa unei cafenele, se petrece de ceva vreme o scenă ciudată: un om și un câine stau față în față, având între ei o tablă de șah. Mirat, un tip întreabă:- Cum, câinele dvs. știe cu adevărat să joace șah?- Știe pe dracu! E a patra partidă pe care o pierde azi!v v v- Ioane, vaca ta fumează?- No, da’ cum să fumeze vaca?- Atunci, ți-a luat foc grajdul.v v vTocmai mi-am cumpărat un nou aparat auditiv. Am dat pe el 4.000 de dolari, dar e marfă!- Și ce model e?- Douăsprezece și jumătate!v v vDoi polițiști gonesc cu mașina. La un moment dat, ocolesc o groapă și intră într-un pom. Ies amândoi dintre fiarele contorsionate, iar unul dintre ei zice:- Să știi că merităm o primă! Niciodată nu am ajuns așa de repede la locul accidentului.v v vDoi șoferi ucraineni sunt opriți la vamă.- Ce transportați?- Calculatoare de buzunar!Controlează vameșii camionul și găsesc pistoale, mitraliere, grenade…- Astea sunt calculatoare!?- Păi, noi, în Ucraina, așa ne facem socotelile!