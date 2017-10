Bancuri

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În mijlocul apei uni lac, o femeie se îneacă. Un bărbat pe mal începe să strige după ajutor. Un pescar aflat în apropiere vine în goană și-l întreabă ce s-a întâmplat. Bărbatul îi spune: - Omule bun, îți dau 100 $ numai să o salvezi pe nevastă-mea, că se îneacă! Pescarul acceptă, se aruncă în apă și scoate femeia teafără pe mal. - Acum dă-mi suta de dolari, spuse pescarul. - Păi cum să-ți spun, am crezut că-i nevastă-mea, dar m-am înșelat, iar tu ai salvat-o pe... soacră-mea! - Ăsta mi-e norocul, spuse pescarul scoțând portofelul. Spune-mi cât naiba îți datorez... *** Trei berze povestesc ce-au făcut ele în ziua precedenta: „Eu am dus doi bebeluși drăguți, drăguți.” „Eu am dus un bebeluș negru,drăguț.” „Eu am mai speriat vreo doi studenți.” *** O broscuță țestoasă se urca în vârful unui copac, și când ajunge în vârf se arunca in gol. Se repeta faza de vreo doua ori. Între timp, pe o creangă alăturată, discută niște păsări: „Iubito,nu crezi că e timpul să-i spunem că e înfiată?”