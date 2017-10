Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 19 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un angajat intră în biroul șefului, smulge cablul telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă cafeaua pe cap și dă să-l bată. Colegii din birou strigă: - Oprește-te, Fănele, noi am glumit, nu ai câștigat la loto!v v vDoi prieteni se refugiază din cauza ploii într-un bar. Își beau ei berile în liniște, în timp ce privesc pe geam. - E binevenită ploaia asta pentru pământ, spuse unul dintre ei. Totul va renaște… - Nu mă speria! spune celălalt. Tocmai mi-am înmormântat soacra!v v vAzi, când am ajuns acasă, nu mi-a venit să cred ce am auzit de la nevastă-mea, și anume că fiul meu de cinci ani nu e de fapt al meu! Am fost distrus! Ea mi-a spus că, altădată, să fiu mai atent pe cine iau de la școală!v v vLa un bal, se duce unul la o tipă: - Păpușă, dansezi? - Da, sigur. - Păi, atunci lasă-mă pe mine să stau pe scaun!v v vDirectorul unui internat îi previne pe băieți: - Dacă dă naiba și-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, îl amendez cu 10 euro. A doua oară, îl ard cu 20 de euro și a treia oară cu 40 euro! Din spate, o voce timidă: - Domnule director, dar un abonament cât costă?v v vUn tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau actele, este întrebat: - Știți să înotați? - Da ce, nu aveți vapoare?