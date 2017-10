Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 18 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr merge la preot.- Părinte, am venit să mă spovedesc!- Nu este nevoie, ți-am citit blogul.v v vUn tip care dorea să își vândă mașina își scrie pe o hârtie numărul de telefon și îl lipește pe geamul din spate al mașinii. În timp ce era în trafic, primește un telefon:- Alo, da! Cine este?- Aici e poliția, suntem în spatele dumneavoastră. Trageți pe dreapta pentru că nu aveți voie să vorbiți la telefon în timp ce vă aflați la volan!v v v- Cum arată un bărbat care se gândește la viitor?- Cumpără două lăzi de bere în loc de una.v v v- Tu te-ai culcat cu logodnica înainte de căsătorie?- Nu, ce fel de om crezi că sunt? Dar tu?- Eu, da, dar n-am știut că e logodnica ta!v v v- Domnule, se adresează un bețiv către un trecător, fiți vă rog bun și numărați-mi cucuiele!- Unu, doi, trei, patru… șapte… ohoo!! Ai o colecție impresionantă… zece, unsprezece.- Unsprezece? Vă mulțumesc! Gata, mai am doi stâlpi și un zid și am ajuns acasă!v v vBunicul vânător povestește nepotului:- Sus, în munți, am fost atacat de o haită de opt lupi!- Bunicule, dar anul trecut când mi-ai povestit erau numai patru lupi!- Anul trecut, dragă, erai prea mic pentru a afla adevărul!