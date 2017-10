Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 05 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă întreabă un tip pe stradă:- Nu vă supărați, cât e ceasul?- 12.15, răspunde tipul.- Hmmm, bizar, zice blonda, e a treia oară când întreb azi chestia asta și de fiecare dată mi se răspunde altceva.v v vUn tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare și începe să pipăie mașinile pe plafon. Un șofer îl vede și-l întreabă:- Ce faci, frate, ce cauți?- Îmi caut mașina, zise bețivul, clătinându-se pe picioare!- Păi, și de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel?- Nu! A mea are girofar!v v vDoi amici în barcă, la pescuit, la bere și cu lansetele în apă:- Auzi, mă, divorțez de nevastă, nu mi-a vorbit de o săptămână.- Bă, eu zic să te mai gândești, o femeie ca asta e greu de găsit…v v v- Anunțurile în ziare dau rezultate?- Bineînțeles! Ieri am dat un anunț în ziar că suntem în căutarea unui paznic, iar azi deja eram jefuiți!v v v- Mamă, spuse Ionel, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?- Începe cu cea bună, dragă!- Vestea bună este că am luat 10 la școală!- Vai, bravo, băiatul meu!- Dar vestea proastă este că nu e adevărat!