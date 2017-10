Bancuri

Sâmbătă, 01 Aprilie 2017.

- Cine l-a bătut prima dată pe Ștefan cel Mare?- Mama lui!v v vUn grup de turiști români făceau turul orașului Praga. La un moment dat ghidul spune:- În acest moment trecem pe lângă o berărie renumită.Din mulțime se aude vocea lui Bulă:- Și de ce, mă rog frumos, trecem pe lângă?v v vO tânără la spovedanie:- Părinte, eu...- Știu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete... Mi-a fost destul.- Și ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte?- Să dai like la 70 de mănăstiri!v v v- Se apropie ziua ta, ce ți-ai dori?- Hmmmm.....Un măr...- Doar atât?- ...pe un iPad!v v v- Cum îți dai seama la ce oră ești, la școală?- Dacă e verde sau se agită, e biologia!- Dacă miroase, e chimia!- Dacă nu funcționează, e fizica!- Dacă e de neînțeles, e matematica!- Dacă nu are sens, e economia sau psihologia!- Dacă e mult și nefolositor, e româna!- Dacă e vechi, e istoria!- Dacă ideile simple devin complicate, e filozofia!v v v- Mi s-a furat pașaportul.- La poliție ai fost?- Am fost. Nu sunt ei.