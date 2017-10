Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ițic vrea să ceară niște sfaturi de la rabbi și îi dă un telefon. Rabbi îi propune să vină la el acasă. - În regulă, zice Ițic, dar cum ajung la tine? - Revoluției, 12. Când ajungi, cu cotul drept bați codul 52, intri în lift, apeși cu cotul stâng butonul 5, o iei pe coridor la stânga, apeși soneria cu cotul drept și ai ajuns! - Bine, dar de ce trebuie să apăs butoanele cu cotul? Nu le apăs mai bine cu degetul? - Doar nu vii cu mâinile goale?! v v v Trei bărbați vorbeau despre viața lor amoroasă: Italianul: - Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste pătimașă și la final ea a gemut pentru 5 minute. Francezul: - Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. Am întins frișca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii și la final ea a țipat pentru 15 minute. Evreul: - Ei bine, săptămâna trecută și eu am făcut dragoste cu Rachela. Am dat-o prin schmaltz de găină (untură), am făcut sex și apoi ea a urlat șase ceasuri. Uimiți, italianul și francezul îl întrebară: - Ce naiba ai putut tu să-i faci muierii de-a țipat 6 ore? - Mi-am șters mâinile de perdele. v v v - Am auzit că te-ai recăsătorit. - Da, este a patra oară când o fac. - Și precedentele ? - Toate-s moarte.. - Cum așa, cerule sfinte ? - Prima a mâncat ciuperci otrăvite. - Doamne, ce moarte! Și cea de-a doua ? - La fel. - Și a treia presupun că a mâncat și ea ciuperci.. - Nu, ea și-a rupt gâtul. - Un accident ? - Nu, asta nu a vrut să mănânce ciuperci.