Bancuri

Profesoara:- Ce zgomote ați auzit, ieri, la ferma pe care am vizitat-o?Georgel:- Muu!Maria:- Beee!Gigel:- Dă-te jos de pe tractorul ăla!v v vSoțul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu?- Normal, de-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.- Cum, ai împușcat un cerb?- Nu, am băut tot salariul.v v vO femeie îi spune iubitului ei:- Dacă în noaptea asta vrei să rămâi la mine trebuie să-ți faci tu patul!- Asta nu mă deranjează câtuși de puțin!- Bine. Aici sunt ciocanul și cuiele. Plăcile și fierăstrăul le găsești în subsol.v v vDoi nebuni zugrăveau tavanul unei case.La un moment dat, unul îi zice celuilalt:- Vezi, ține-te bine de bidinea că eu iau scara!v v vUn bărbat sună disperat la pompieri și zice:- Soacra mea vrea să se arunce de la etaj!- Și care e problema?- Nu se deschide fereastra!v v v- Bulă, de ce este cunoscut Columb?- Pentru că s-a dus în America fără viză.v v vDoi polițai discută:- De ce îți tot freci mâinile?- Că mi-e frig...- Dar de ce nu-ți bagi mâinile în buzunar?- Acolo îmi sunt mănușile.