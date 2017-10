Bancuri

- Tată, când m-am născut, cine mi-a dat inteligența?- Cu siguranță mama ta, pentru că eu încă o mai am pe a mea...- Dragul meu, am fost la ghicitoare și mi-a spus că nu mă mai iubești! - De ce dai banii pe prostii? Asta puteam să-ți spun și eu! Gratis...Un nebun stătea pe o bancă și râdea cu poftă. Trece un domn și îl întreabă: - De ce râzi? - I-am făcut o glumă șoferului de autobuz. Am plătit biletul, dar nu am urcat!Bulă își primise permisul de conducere doar de câteva zile. În timp ce se plimba cu mașina pe străzile orașului este oprit de un polițist:- Dumneata ai lovit cu mașina un om! Știi ce trebuie să faci în astfel de cazuri?- Da, știu, răspunde speriat Bulă, îl iau în mașină și-l duc la urgență!- Atunci de ce nu procedezi așa?- Nu pot. Am deja cinci răniți în mașină...Un tip se duce la magazin să cumpere o parașută. - Bună ziua, aș dori o parașută!- Bine, iată, cea mai bună pentru dumneavoastră.- Și cum o deschid când sunt în zbor? - Trageți de trăgaciul verde! - Și dacă nu se deschide? - Trageți de cel roșu. - Și dacă nici atunci nu se deschide?- O aduceți înapoi și v-o schimbăm cu alta.