Bancuri

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Onestitate Fiul meu, Zaharia, de 4 ani, iese într-o zi țipând din baie și îmi spune că își scăpase periuța de dinți în toaletă. Așa că am pescuit periuța si am aruncat-o la gunoi. Zaharia a stat puțin pe gânduri și apoi a fugit în baie, ieșind de acolo cu periuța mea de dinți. Mi-a întins-o și mi-a spus cu un zâmbet șarmant: „Am face bine s-o aruncăm și pe asta, că și ea a căzut în toaletă acum câteva zile”. ### Și mai mult nudism Un puști se rătăcește la ștrand, deschide o ușă și se trezește în vestiarul femeilor. Când l-au observat, camera a explodat de urlete și țipete, femeile apucându-si prosoa-pele și fugind să se acopere. Băiețelul a privit cu amuzament, apoi a întrebat: „Ce s-a întâmplat, n-ați mai văzut niciodată un băiețel?”. ### - Câți oameni lucrează aici? - Cu șeful - 10. - Dar fără șef? - Fără șef, în general, nu lucrează nimeni!