23 Martie 2017

La semafor, doi șmecheri într-o mașină strigă după o blondă:- Pisi, pisi... dar ce mănânci tu de ești așa frumoasă?- Banii fraierilor ca voi! răspunde blonda.Gheorghe îl întreabă pe Ion:- Băi Ioane, ce ai mai împușcat azi în pădure?- Păi, am împușcat doi pliznoți.- Ce, mă? Ce sunt ăia pliznoți?- Păi, când am îndreptat pușca spre ei au strigat:- Please not! Please not!- Fată, a picat Harap Alb la BAC! - Lasă fată că ia și el la toamnă, ca toată lumea...Un cuplu discută cu proprietarul aparta-mentului pe care vor să-l închirieze. - Aveti slujbe stabile? întreabă proprie-tarul.- Ambii lucrăm în cadrul armatei. - Copii? - Doi, unul de 9 ani și altul de 12, spune soția, mândră. - Animale? - Oh, cum se poate, sunt foarte cuminți și bine educați!Un negru ajunge în fața Raiului. Vine Sfântul Petru și-l întreabă cum îl cheamă. - Leonardo Di Caprio, spune negrul, din motive rasiste. Se uită Sfântul Petru la el și zice:- Bine, hai, intră!Se duce apoi Sfântul Petru la Dumnezeu și-l întreabă:- Auzi, Doamne, Titanicul s-a scufundat sau a ars?