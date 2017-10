Bancuri

- Te rog să mă ierți că am fost un idiot... și o să mă schimb.- Te iert. Uite cum te-ai și schimbat. Acum ești un idiot iertat.L-am sunat pe șef azi dimineață și i-am zis:- Îmi pare rău, dar nu pot veni astăzi la serviciu. Doctorul mi-a spus că sufăr de auz selectiv.- Și ce, asta e cumva vreo boală, tâmpitule? Mișcă-ți fundul și vino imediat la muncă, ai înțeles?- Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, i-am răspuns. Ne vedem mâine atunci.- Ei, cum e să fii însurat?- Excelent, mă simt ca la 15 ani. Fumez în budă și-mi cumpăr băutură pe ascuns!- Domnule doctor, nevasta mea vorbește în somn.- Îmi pare rău, dar nu există niciun medicament care s-o facă să tacă…- Dar eu nu vreau să tacă, eu vreau să vorbească mai clar!La stomatolog:- Doctore, cum sunt dinții mei?- Din punctul meu de vedere, excelenți.- Cum așa?- Da, da! 10 sunt de scos și restul de plombat.- Se desființează fiscul! strigă fericit Bulă.- Ei, na, de unde ai aflat?- Adineauri am primit de la ei un plic pe care scria „Ultima înștiințare”!– Da, dragă, ai dreptate, a avut un alt tată decât ceilalți.– Și poți să-mi spui cine a fost?– Da, tu!O mamă îngrijorată sună la salvare:-Alo, copilul meu a mâncat nisip. I-am dat să bea apă. Ce trebuie să fac mai departe?-Fiți atentă să nu se apropie de ciment!Doi canibali stau de vorbă la bufet.-De ce ești atât de fericit?-Soacră-mea a dispărut acum o săptămână…-Hai să fim serioși! La noi nimeni nu dispare… totul se consumă!Soțul către soție:- Scumpo, am cumpărat bilete la film!- Vai, ce bine, mă duc să mă îmbrac!- Grăbește-te, sunt pentru mâine seară!-Alinuța, spune-mi sincer la câte examene ai picat?-Păi tată...cu cel de mâine...la toate!…………………………………………………………………………Bula il intreaba pe tatal sau:-Tata,cum e sa ai cel mai frumos fiu din lume?-Nu stiu,intreaba-l pe bunicul tau.”“Un negru ajunge in fata raiului.Vine Sfantul Petru si-l intreaba cum il cheama.negrul,din motive rasiste,spune Leonardo Di Capri.Se uite Sfantu’ Petru la el si zice:-Bine,hai,intra.Dupa,se duce Sfantul Petru la Dumnezeu si-l intreaba:-Auzi,Dumnezeu,dar Titanicu’ s-o scufundat sau o ars?”Aveti o boala contagioasa extrem de rara.O sa fiti mutat intr-o camera separata si acolo veti manca numai pizza si clatite.-Si ele ma vor ajuta sa ma fac bine?-Nu, dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa!”Grozav as vrea sa zbor pe luna in timpul tezelor!-De ce?-Acolo orice materie e de 6 ori mai usoara!”“-Andreea,stii alfabetul?-Desigur domnule invatator!-Si ce litera urmeaza dupa a?-Pai...toate celelalte.”“Un electrician isi gaseste baietelul bandajat la un deget.-Ce ai patit?-Am prins o albina care avea un capat neizolat.”Ma duc la bar, ia-ti geaca pe tine!Sotia, nespus de fericita ca e bagata in seama:- Asta inseamna ca ma iei cu tine, iubitule?- Nu, opresc caldura.”Tata, cand m-am nascut, cine mi-a dat inteligenta?- Cu siguranta mama ta, pentru ca eu inca o mai am pe a mea...”- Bula, am fost la ghicitoare si mi-a spus ca nu ma mai iubesti!- De ce dai banii pe prostii? Asta puteam sa-ti spun si eu! Gratis...”tatal este chemat la scoala:- Fiul dumneavoastra a desenat pe banca o musca, foarte reala, si mi-am zdrobit pumnul incercand sa o omor.- Ha! Sa ma fi vazut pe mine, cand am intrat in baie si vazand in cada un crocodil pictat, de frica, am iesit printr-o usa pictata“La semafor, 2 smecheri intr-o masina striga dupa o blonda:- Pisi, pisi... da’ ce mananci tu de esti asa frumoasa?Blonda:- Banii fraierilor ca voi!”O blonda merge cu pestisorul la veterinar.- Eu cred ca este epileptic, ii spune ea veterinarului.Veterinarul arunca o privire si raspunde:- Mie mi se pare ca e destul de linistit.- Stati, ca inca nu l-am scos din apa”