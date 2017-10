Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 14 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Judecătorul:- De ce i-ați dat soțului cu telecomanda-n cap?- Pentru că televizorul era prea greu!O tipă se întâlnește cu prietena ei, care plimba un copil în cărucior.- Vai, ce copil frumos! Și ce bine seamănă cu soțul tău!- Vorbești serios? Că ăsta-i copilul vecinei mele...Soțul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a fost vânătoarea, dragul meu?- De acum, o lună n-o să mai cumpărăm carne.- Ai împușcat un cerb?- Nu, am băut tot salariul!De Sf. Valentin, la o florărie:- Aveți felicitări pe care să scrie “Ești unica mea iubire“?- Da.- Dați-mi 5 bucăți!După primul zbor în afara dulapului, molia mică este întrebată de mama sa:- Ei, cum a fost?- Bine, lumea se bucura de mine, toți aplaudau.Un bețiv la restaurant:- Ospătar, am fost aseară aici?- Desigur, domnule, ca de obicei! răs-punse ospătarul.- Și am cheltuit 200 lei?- Într-adevăr, ați băut strașnic de banii ăștia.- Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.