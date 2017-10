Bancuri

Ştire online publicată Luni, 13 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Doctore, am voie să beau bere? întreabă un alcoolic.- Doamne ferește! răspunde doctorul. Asta v-am interzis acum doi ani!- Da, dar mi-am închipuit că medicina a mai făcut progrese...v v vAjunge ardeleanul în gară și întreabă la informații:- O plecat trinu’ de Cluj?- Da.- De când?- De trei minute.- No, n-am întârziat mult!v v v- Doctore, am nevoie de un preparat eficient pentru slăbit!- Nicio problemă. Vă prescriu cărbune.- În praf sau în pastile?- În saci. O să descărcați vagoane.v v vJudecătorul anunță suspectul că este achitat.- Ce înseamnă asta? întreabă suspectul.- Înseamnă că sunteți liber, nu există probe că ați furat din bancă…- Foarte tare! Deci, banii pot să îi păstrez?v v vUn român avea un vecin arab. Într-o dimineață, plângea românul de mama focului. Arabul îl întrebă:- De ce plângi, măi?- Mi-a murit capra...- Lasă, măi, uite dau la tine bani, iei altă capră.Zis și făcut. A doua zi, plângea românul și mai tare.- Acuma de ce mai plângi?- Păi, dacă nu-mi murea capra, acuma nu aveam două?