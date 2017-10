Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 10 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O blondă își sună o prietenă:- Dragă, azi-noapte am dormit la un hotel și acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!- Cum așa?- Păi, camera are numai trei uși: una duce în baie, una duce în dulap și una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”!v v vBulă, cum te ferești de microbii din apă?- O fierb.- Și apoi?- Beau vin.v v vUn chimist intră într-o farmacie și întreabă:- Aveți cumva acid acetilsalicilic?- Adică aspirină? întreabă farmacistul.- A, da, niciodată nu reușesc să rețin cuvântul ăsta!v v vO blondă s-a dus să-și ia permisul de conducere. La examen, polițistul o întreabă:- Știți cumva cum funcționează motorul mașinii?- Pot să explic cu cuvintele mele?- Da, bineînțeles.- Brammm, brammm, brammmm...v v vAm primit recent un SMS de la un prieten: „Prietene, nu o să-ți vină să crezi, am câștigat o competiție la radio, 2.000 euro de cheltuială și o excursie în Grecia unde pot lua cu mine alți 5 prieteni. Cât lipsesc, poți trece pe la mine să dai mâncare la pești?”.