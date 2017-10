Bancuri

El și ea, acasă:- Draga mea, în trei ore trebuie să ieșim.- Dar, dragul meu, abia mi-am spălat părul, nu se va usca până atunci!- Draga mea, pentru cazuri din astea, există uscător. În cazuri excepționale, fier de călcat, iar în cazuri extreme foarfecă. Deci, alege!v v vVorbesc doi prieteni:- Și, cum a fost prima noapte de bărbat însurat?- Nu îmi aduc aminte...- De ce?- Am leșinat în momentul în care am văzut-o că și-a scos genele false!v v vSoțul și soția la restaurant. De soț se apropie o frumoasă tânără și, fără să spună nimic, îl sărută cu patimă.Soția furioasă:- Cine este?- Lasă-mă în pace... Acum mă gân-desc cum să-i explic cine ești tu!v v vSoțul și soția se ceartă de vreo două ore.Soțul, obosit, îi zice:- Gata, fie cum zici tu, așa vom face!- Nu, e prea târziu, m-am răzgândit!v v v- Mamă, soțul iarăși a urlat la mine. Vin să stau la voi.- Nu, draga mea, el trebuie să plătească pentru păcate. Mă mut eu la voi!v v v- Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?- Am avut un accident de mașină.- Și nu poți să mergi fără cârje?- Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu zice că nu.