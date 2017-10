Bancuri

Profesoara pune o întrebare tuturor celor din clasă:- Copii, cum iese un negru din Ma-rea Roșie?- Roșu! răspunde un elev.- Negru! răspunde alt elev.Bulă:- Roșu închis!v v vLa examen, un student ia un bilet. Nu știe. Ia altul, iarăși nu știe. Al trei-lea, de asemenea. Și așa al patrulea, al cincilea... Profesorul îl oprește și îi dă nota 5. Ceilalți studenți se re-voltă:- Pentru ce?- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că știe ceva...v v vDoi meseni la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec:- E fiică-mea!- A, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl miresei, spuse primul.- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa!v v vLa casa de bilete dintr-o gară, un om pricăjit îi spune casierei:- Doamnă, n-am decât 10 bani. Până unde pot ajunge cu banii ăștia?- Până la tren! răspunde casierița.- Stați așa, că am mai găsit 5 bani, zice omul.- Ei, atunci aveți noroc! Puteți să vă așezați în fața locomotivei.