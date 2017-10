Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

De ziua soacrei, Bulă se prezintă cu un pachețel într-o mână și cu o pușcă în cealaltă.- La mulți ani, mamă soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur.- Mulțumesc, Bulă. Dar cu pușca ce vrei să faci?- Păi, de găuri în urechi n-ai nevoie?v v vUn bătrânel e foarte supărat că și-a pierdut umbrela și nu-și amintește unde a lăsat-o.- Când ai observat că n-o mai ai?- Păi, când a încetat ploaia și am vrut s-o închid!v v v- Tu ai vreun vis?- Da.- Care?- Să mă las de băutură.- Păi, lasă-te!- Și pe urmă cum să trăiesc fără vise?v v v- Ai slăbit grozav! Ai o dietă nouă?- Da. Legume: cartofi, morcovi, sfeclă…- Le fierbi sau le prăjești?- Le sap!v v vUn bărbat sună la Salvare:- Soția mea naște! Ce trebuie să fac?- Scuzați, e primul ei copil?- Nu, cretinule, este soțul ei!v v vAseară am fost la un curs de autoapărare. Instructorul:- Vreau să mă iei prin surprindere și să mă ataci!Așa că astăzi, când l-am văzut în supermarket, m-am ascuns după un raft și l-am lovit în cap cu o conservă de fasole.