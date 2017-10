Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Pe o scară de la unu la zece cât te crezi de inteligent?- Unde-i scara?v v vBulă, cine ți-a învinețit ochiul în halul ăsta?- Păi, o știi pe femeia aia despre care ți-am povestit eu că este văduvă?- Da, o știu.- Ei bine… nu e!v v vCum se spune la „Dansez pentru tine” în Moldova?- „Mă bâțâi pentru matali!”v v vAseară am fost într-un cazinou și am pierdut toți banii! 12 lei la taxi,16 lei țigările și 8 lei o Coca Cola.v v vUn domn sosește în aeroport cu trei bagaje. Ajunge la check-in și spune:- Unul pentru Los Angeles, unul pentru Hong Kong și unul vreau să ajungă la Dubai.- Mă tem că nu putem face acest lucru, dom-nule! răspunde domnișoara de serviciu.- De ce nu? Ultima dată când am zburat cu compania dumneavoastră s-a putut!v v vUn cuplu se uita seara la televizor, os-cilând între filme porno și o competiție sportivă cu biciclete. Soțul schimba canalele, când porno, când ciclism. La un moment dat, soția se enervează și izbucnește:- Lasă-l dracului la porno, că cu bicicleta știi să mergi.v v v- Mie, fostul îmi răspunde și acum la mesaje.- Ei, na? Și ce zice?- Să-l las în pace!