Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Cum știe un vameș român că trebuie să apară un traficant de țigări?- Se uită în agendă.v v vUn bărbat stătea pe verandă cu soția sa. La un moment dat, acesta îi spune: „Te iubesc!”.- Vorbești tu sau berea din tine? îl întreabă soția.- Eu vorbesc. Cu berea…v v vO blondă sună la poliție:- Doi hoți mi-au furat mașina!- I-ați văzut?- Da!- Ați reținut fețele lor?- Nu, dar țin minte numărul mașinii.v v v- Doriți o cameră cu baie sau cu duș?- Care este diferența?- La duș, trebuie să stați în picioare.v v vSe întâlnește Bulă cu un prieten.- Ce faci mâine? îl întreabă Bulă.- Păi merg cu fiul meu să lansăm un zmeu. Dar tu?- Ceva asemănător. Facem o excursie la munte cu soacră-mea…v v vSoacra vine acasă și spune:- Astăzi am fost la coafor.- Și nu era deschis? întreabă ginerele.v v vLa tribunal se audiază martorii:- Când ați văzut că inculpatul intenționează să-și arunce soacra de la etaj, de ce n-ați intervenit?- Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă și singur...