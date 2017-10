Bancuri

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip intră într-un magazin:- Aș dori și eu un gulaș.- Sunteți ungur? îl întreabă vânzătorul.- Și dacă ceream ștrudel mă întrebai dacă sunt neamț, dacă ceream mâncare chinezească mă întrebai dacă sunt chinez?- Aaaa, nu...- Și atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur, pentru că am cerut gulaș?- Nu! Aici e magazin de electronice...v v v- Am găsit mai devreme o bancnotă de 10 euro și am aruncat-o, că era falsă...- De unde știi?- Unde ai mai văzut tu zece euro scris cu doi de zero?v v v- Aveti și flacoane de șampon goale?- Goale? Pentru ce?- Soțul meu e chel…v v vFiul discută cu tatăl său:- Tată, să știi că totuși mama conduce automobilul mai bine decât tine!- Ești sigur? Eu n-aș spune așa ceva!- Dar tu singur ai afirmat că n-ai putea să faci nici 10 metri cu frâna de mână trasă, pe când mama a reușit să parcurgă așa 12 km!v v v- Doctore, soțul meu se crede avion.- Aduceți-l mâine la mine.- Dar pistă de aterizare aveți?