Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Unde ați fost în noaptea de vineri spre sâmbătă? îl întreabă procurorul pe acuzat.- Vai de mine, domnule, puneți aceleași întrebări ca nevastă-mea…v v vGigel cade pe scări.- Oh, ai căzut? îl întreabă Maria.- Nu, mi s-a părut că scările sunt cam triste și m-am gândit să le îmbrățișez!v v v- Iubitule, de ce alergi mereu la fereastră de câte ori încep să cânt?- Ca să vadă vecinii că nu te bat…v v v- Bunicule, bunicule, tu știi să faci ca mierla?- Hmm, nu știu, dar de ce?- Tata a zis că o să fim bogați când ai s-o mierlești…v v v- De ce mi-ai pus poza pe șemineu? Credeam că nu mă placi! întreabă soacra.- Păi, să nu se apropie copiii de foc…v v vSe întâlnesc doi rechini:- Ieri am înghițit un oltean. Trei zile am mirosit a praz!La care celălalt:- Eu am înghițit acum câteva zile o blondă. Avea capul așa de gol, că trei zile nu m-am mai putut scufunda…O mașină e oprită de poliție:- Domnule, ați băut ceva? îl întreabă polițistul pe șofer.- Da, am băut!- OK! Vă rog să suflați în fiolă!După ce suflă șoferul, polițaiul holbându-se la fiolă, spune:- Dar văd că n-ați băut nimic!- Ba da! Un pahar de apă...