Miercuri, 01 Februarie 2017

Șeful meu mi-a zis: - Crezi că poți să vii sâmbătă la serviciu? Știu că e week-end și poate ai planuri, dar am nevoie de tine. - Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii, sâmbătă după cum știți e un trafic infernal... - Ok, când crezi că o să ajungi? - Luni!v v vUn pitic tot sărea în fața tejghelei unui bar și striga: - Vreau și eu un suc! Vreau și eu un suc! însă nu reușea să vadă peste tejghea... Tot sărea el așa degeaba până când se enervează îngrozitor și se duce în spatele barului. Acolo era alt pitic care sărea. - Cola sau Fanta? Cola sau Fanta?v v v- Nu vă supărați, caut magazinul universal... - Nu mă supăr, caută-l! v v vO tânără stătea pe o bancă în parc, când un individ ce părea boschetar se așează lângă ea și o întreabă: - Domnișoară, vreți să vă culcați cu mine?! - Nu! - Atunci, vă rog să plecați din patul meu!v v vLa o maternitate din Paris, câțiva bărbați îi privesc pe bebeluși prin-tr-un geam despărțitor. Printre tați se află și un șeic. Curios, unul dintre bărbați îl întreabă: - Care e al dumneavoastră? - Cele două rânduri din dreapta...