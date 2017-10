Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Moartea bate la ușa lui Iliescu.Iliescu, după ce deschide ușa:- Nino, îmbracă-te că au venit cu Boboteaza!v v vO femeie s-a aventurat pe străzile orașului curând după ce și-a luat permisul de conducere. Pentru că nu știa încotro s-o ia, s-a ținut după mașina din față. Aceasta a oprit... Neînțelegând ce s-a întâmplat, s-a pus pe claxonat. La care șoferul:- Doamnă dragă, unde vreți să ajungeți? Sunteți în garajul meu...v v vLa tribunal, un homosexual este întrebat de judecător:- Inculpat, de ce ai violat-o pe biata călugăriță? Doar ție nu-ți plac femeile!- Păi, domnule judecător, de la spate semăna cu Zorro.v v v- Doctore, am început să uit. Ce mă sfătuiești să fac?- Datorii!v v vDe ziua soacrei, Bulă se prezintă cu un pachețel într-o mână și cu o pușcă în cealaltă.- La mulți ani, mamă soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur.- Mulțumesc, Bulă. Dar cu pușca ce vrei să faci?- Păi, de găuri în urechi n-ai nevoie?v v vUn patron către altul:- Cum de angajații tăi sunt mereu așa punctuali?- Simplu: am 30 de angajați și 20 de locuri de parcare.