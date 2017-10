Bancuri

Luni, 23 Ianuarie 2017

Un canibal călătorea cu avionul. Stewardesa îl întreabă:- Ce ați dori să serviți de mâncare?La care canibalul:- Îmi aduceți, vă rog, lista pasagerilor?v v vUn polițist mergea pe stradă și deodată cade într-un canal! După ce iese se uită în jos și zice:- Ce bine că nu are capac, altfel rămâneam blocat aici!v v v- Soțul meu m-a părăsit de zece ani, domnule judecător.- Aveți copii?- Da, opt! Cel mai mare are nouă ani, cel mai mic doar șase luni.- Păi, spuneați că v-a părăsit de zece ani!- Da, însă din când în când vine să-și ceară scuze.v v vPărinții își ceartă copilul și-l pedepsesc că a luat notă mică la geografie. Cuprins de remușcări tatăl îi spune mămicii:- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a știut unde-i Marocul, dar noi știm?- Nu știm, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc și vine cu bicicleta…v v vUn cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni. Un om se duce la fântână cu intenția de a bea apă.- Nu bea, omule, e otrăvită!- Nem to dom.- Apăi bea, dar încet, că-i rece!