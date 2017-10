Bancuri

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Cine din familie vă ajuta mai mult? - Bunicul! - La vârsta lui? Cum? - Mereu face febră și îl mutăm din cameră în cameră, să mai încălzim apartamentul.v v v- De ce te-ai îndrăgostit de mine? - Din cauza ochilor. - Îți plac ochii mei? - Nu, am vederea proastă!v v vȘtiți care e asemănarea între un cățeluș răcit și un ginecolog miop? Amândoi au nasul umed!v v vDouă femei discută:- Fata mea este foarte deșteaptă! La doar la 1 an și 4 luni își pronunță numele de la prima literă până la ultima și invers!- Excelent! Ce nume are fetița?- ANA.v v vMerge un om la frizerie să se bărbierească. Și îi spune bărbierului că niciodată nu a putut fi bine ras pe obraji. - Nicio problemă, spune bărbierul scoțând o bilă mică, de lemn, dintr-un sertar. - Luați în gură bila asta și țineți-o între gingii și obraz. Omul face asta și capătă cel mai fin bărbierit din câte a simțit vreodată. Apoi întreabă: - Și dacă înghițeam bila? - Nicio problemă, o aduceați a doua zi înapoi, la fel ca toți ceilalți clienți...