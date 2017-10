Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un scoțian vine acasă și îi spune nevestei:- Am economisit zece penny astăzi!- Cum așa?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai! Puteai să economisești două lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!v v v- Ai fost prinsă vreodată de soț în pat cu bărbați necunoscuți?- Nu, niciodată! Mereu cu prieteni sau cunoscuți!v v vO blondă vorbește la telefon cu prietena ei cea mai bună.- M-am îngrășat 3 kilograme.- Dar de la ce? se mira prietena.- Cred că de la plombe. Magneții de la ușa frigiderului mă tot trag în bucătărie!v v vO mătușică rătăcită prin oraș îl întreabă pe un tip un pic cherchelit:- Ce trebuie să iau ca să ajung la cimitir?- Otravă, mătușă!v v vDoi psihiatri:- Colega, nu știu ce să mai fac să scap de un pacient. Cică vrea să îmi vândă Casa Poporului!- Păi zi-i că o cumperi!- Exclus! Cere o groază de bani pe ea!v v v- De ce are ciocănitoarea cioc?- Să nu se dea cu capul de copac...