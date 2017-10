Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O pisică hipiotă trecea strada. O bătrânică o vede și strigă după ea:- Pis, pis, pis…La care pisica răspunde, ridicând două degete:- Peace, maică, peace!v v vDoi purici au câștigat la Loto.- Tu ce ai de gând să faci cu banii câștigați? întreabă unul dintre ei.- În primul rând, îmi cumpăr un câine care să fie numai al meu…v v v- Bună ziua!- Bună ziua, domnule polițist!- Dumneata, tinere domn, pe gheața asta conduci cu 80 km pe oră? Vrei să ajungi la spital?- Da!- Bravo, frumos răspuns! Ești șmecher?- Nu! Sunt doctor!v v v- Cum se numea soacra lui Adam?- Adam nu avea soacră, pentru că trăia în Rai!v v v- Iertați-mă, Sir, dar cred că vă caută cineva la telefon…- Cum adică „crezi”, John, mă caută sau nu mă caută?- Să vedeți, Sir, când am ridicat receptorul, o voce de femeie mi-a spus: „Tu ești tâmpițelul meu, pleșuv și idiot?”.v v v- Cred că am mai avut onoarea să vă bărbieresc, zise frizerul.- Nu cred, cicatricea o am din război!