Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- De ce ai evadat din închisoare?- Am vrut să mă căsătoresc…- Hmmm… Stranie concepție mai ai despre libertate!v v vSoțul vine seara acasă obosit și nervos.Soția îi sare bucuroasă în brațe:- Dragul meu, sunt însărcinată!- Și tu?!v v v- Iubito, de azi înainte o să stăm și noi într-un apartament scump, așa cum ți-ai dorit!- Vai, iubitule, cât sunt de bucuroasă, o să ne cumpăram în sfârșit un apartament?- Nu. S-au mărit chiriile!!!v v v- Domnule, dacă nu plătești chiar în acest moment am să chem poliția, spune chelnerul.- Așa… și ce o să-mi facă poliția? O să plătească în locul meu?v v vCel mai leneș om dintr-un oraș a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.Un doctor a început să îl examineze și i-a spus:- Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!Leneșul a spus:- Îți mulțumesc, doctore! Dar care este vestea proastă?v v vUn tip stătea în spatele unui pescar și îi dădea sfaturi.La un moment dat, pescarul se înfurie:- Ia ascultă, domnule! Cine prinde pești aici, eu sau dumneata?- Nici eu, nici dumneata!