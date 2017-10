Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 13 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un condamnat își întoarce lucrurile din celulă cu susul în jos, strigând din toți rărunchii:- Am fost jefuit, am fost cu nerușinare furat!Gardienii sosesc în grabă și-l întreabă:- Ce vi s-a furat?- Planurile de evadare...v v vMă cheamă șeful la el în birou, astăzi, și-mi zice:- Am observat că, în ultima vreme, cam moțăi în timpul ședințelor. Dormi îndeajuns?- Nu prea, îi zic, ședințele sunt tot mai scurte...v v v- Domnule polițist, mi-a dispărut soția! Vă rog s-o căutați! Iată fotografia ei.Polițistul, uitându-se atent la poză:- De ce?v v vBulă la spovedanie:- Părinte, am păcătuit, am păcălit un evreu!- Fiule, ăsta nu e păcat! E un miracol!v v v- Acuzat, ești condamnat la 45 de ani de închisoare!- Dar, domnule judecător, nu cred că mai trăiesc atât!- Fă și tu cât poți!v v v- Domnișoară, dumneavoastră dansați?- Da.- Slavă Domnului! Eu credeam că v-ați electrocutat!