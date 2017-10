Bancuri

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un candidat independent ascultă împreună cu soția rezultatele la radio și află că a primit trei voturi.Soția:- Nenorocitule, știam că ai amantă!v v vȘeful statului îl cheamă urgent la palat pe ministrul de finanțe.- Să-mi scoți de unde știi două miliarde de euro pentru modernizarea penitenciarelor și asigurarea celor mai bune condiții de trai pușcăriașilor.- De unde, șefule? Dacă am avea banii ăștia i-am da probabil celor din învățământ.- Bă! Tu ai impresia că după alegeri eu mă duc la școală?v v v- Ai niște degete lungi și frumoase, cânți la pian?- Nu, spăl eprubete.v v vNevastă-mea m-a bătut la cap toată ziua că are nevoie de o nouă garderobă pentru primăvară-vară. Până la urmă n-am avut încotro și am cedat. I-am tăiat toate mânecile la hainele de iarnă.v v v- Măi tată, mai bine luăm taxiul, uită-te și tu ce aglomerație-i în autobuz.- Lasă vrăjeala, dacă erai la discotecă ziceai că-i atmosferă…v v v- Care sunt cele două cărți esențiale pentru existența omului?- Biblia, pentru că ne învață să ne iubim aproapele. Kama Sutra, care ne explică cum anume.