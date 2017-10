Bancuri

Vineri, 02 Decembrie 2016

Astăzi mi s-a desprins accidental o bucată de acoperiș de pe casă. Ce spaimă am mai tras... Noroc cu soacră-mea, că altfel îmi făcea praf toată gresia de pe scările de la intrare!v v vSoțul se întoarce de la vânătoare.- Ei, cum a decurs vânătoarea, dragul meu?- Bine, de-acum n-o să mai cumpărăm carne o lună.- Cuuum, ai împușcat un cerb?!- Nu, am băut tot salariul.v v v- Bunico! Cum funcționează noul tău aparat auditiv?- Foarte bine. Până acum mi-am schimbat testamentul de trei ori.v v vMaria, tremurând rău de tot, intră într-un sex-shop.- Nu vă supărați, aici se vând vibratoare?- Da.- Și cum se opresc?v v v- Câți ani îmi dai, Ioane?- Ce să-ți mai dau, Marie, că și așa ai destui...v v vUn tip intră într-un magazin să cumpere un cadou de Crăciun. Vânzătoarea îl întreabă:- E pentru soție sau doriți ceva mai scump?v v v- Ioane, ai făcut închisoarea?- N-am făcut nicio închisoare, Marie. Când am ajuns eu acolo era gata făcută.v v v- Marie, ție ți-ar plăcea să fii bărbat?- Da, măi Ioane, dar ție?