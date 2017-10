Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Îmi pare rău, vecine, de nenorocirea care ți s-a întâmplat: din cauza focului, ți-au murit și nevasta, și vaca!- Da, sunt amărât, toți îmi spun: lasă, îți găsești tu altă femeie, ia-o pe văduva cu-tare, uite, cunosc eu pe una tare gospodină. Unul n-ar veni să-mi zică: na, mă, și ție, altă vacă…v v vDiscuție între un șofer oprit în trafic și un polițist:- Am voie să-i spun unui ofițer de poliție că e porc?- Nu, domnule, aceasta ar fi o insultă.- Dar unui porc, am voie să-i spun ofițer?- Da, domnule. Ar fi destul de ciudat, dar e permis.- Ok, noapte bună, domnule ofițer.v v v- Nu pot să-ți dau un salariu mai mare, n-ar fi echitabil. Uite, Popescu are opt copii și primește exact aceeași leafăca dumneata, care n-ai nici măcar unul.- Eu credeam că firma ne plătește pentru ce facem aici, nu acasă!v v v- Tu, Marie, este adevărat că ai avut mai mulți bărbați înainte să te măriți cu mine?- Măi, Ioane! Mâncare bună ai?- Am!- Haine curate ai?- Am!- Aseară ți-a plăcut?- Mi-a plăcut!- Da’ alaltă-seară ți-a plăcut?- Și încă cum!- Păi, cum crezi tu că se învață toate astea, la fără frecvență?!