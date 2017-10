Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La psiholog:- Scrieți o scrisoare către o persoană care v-a deranjat, apoi dați-i foc!- Ok, și cu scrisoarea ce fac?v v v- Vă costă 10 lei, mi-a spus casiera după ce a scanat șamponul.- Ce? am strigat. Atunci de ce scrie 5 lei pe ambalaj?- Da, știu, este o greșeală… Scrie 5 lei, dar de fapt costă 10 lei.În fine, plătesc și îmi spune:- Hmmmm, mă scuzați domnule, mi-ați dat doar o bancnotă de 5 lei!- Da, știu, este o greșeală - i-am spus -, scrie pe ea 5 lei, dar de fapt ea e de 10 lei.v v vÎntr-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și-l întreabă:- Dumneavoastră ați cerut Beethoven?- Nu, eu am cerut pui cu smântână!v v v- „Mami! Vreau asta! Mami! Vreau aia! Mami! Aici…! Mami! Acolo…! Mami! Ne jucăm? Mami! Ne plimbăm?”- Cât e de frumos să fii mamă - s-a gândit tata, tolănindu-se pe canapea.v v vÎn magazin, vânzătorul zâmbind o întreabă pe o domnișoară:- Ce dorește domnița?- Domnița dorește o sticlă de Martini, un bărbat adevărat și sex sălbatic, dar ea a venit după pâine.