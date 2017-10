Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Fiica mea, când îți spuneam să vii acasă ca Cenușăreasa, mă refeream la ora 00.00, nu cu un singur pantof și fără rochie!v v v- Domnule doctor, am urmat tratamentul cu sfințenie. N-am mai fumat, n-am mai băut, n-am mai mâncat cu sare. Dar picioarele mă dor ca înainte. Abia mai merg. Ce ar trebui să iau?- Autobuzul, metroul, tramvaiul…v v vUrmăream în pat, lângă nevastă-mea, „Vrei să fii miliardar?”. M-am întors către ea și am întrebat-o:- Vrei să facem dragoste?- Nu, mi-a răspuns ea.- Ăsta este răspunsul tău final? am întrebat-o.De data asta, nici nu m-a privit când mi-a răspuns că da. Așa că am spus:- Atunci eu o să apelez la o variantă ajutătoare, aș vrea să sun o prietenă.v v vDacă ieri te-ai despărțit de iubitul tău și el este și azi în fața ușii, încearcă să schimbi parola la wi-fi.v v vO casă curată este un semn clar că ți s-au stricat computerul și telefonul.v v vUn tânăr se uită insistent la o femeie în vârstă, urâtă, dar machiată foarte strident. La un moment dat, femeia, foarte iritată îi spune:- Ce te uiți, mă, ca boul la poarta nouă?La care tânărul:- Oi fi eu bou, dar poarta sigur nu e nouă!