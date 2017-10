Bancuri

Luni, 07 Noiembrie 2016

Cu câteva zile înainte de nuntă.- Dragă, am hotărât cu prietenii să organizez o petrecere a burlacilor.- Aha! Vin cât încape, curve și toată noaptea sex nebun!- Nu, dragă, doar câte o bere, liniștiți, vom povesti...- Tu pe cine minți? Crezi că eu nu am fost la petreceri de burlaci?!v v v5 lucruri foarte importante pentru un bărbat:1) Este important să ai o femeie care să facă treaba în casă, să gătească pentru tine, să facă curat și să aibă și o slujbă.2) Este important să ai o femeie care să te facă să râzi.3) Este important să ai o femeie în care poți avea încredere și care să nu te mintă.4) Este important să ai o femeie care este bună la pat și căreia îi place să fie cu tine.5) Este foarte, foarte important ca aceste 4 femei să nu se cunoască.v v vDacă soacra-mea ar putea vedea cât de puțin efort am depus organizându-i înmormântarea s-ar răsuci în garaj!v v vPleacă soțul în altă cameră cu mobilul în buzunar. Scoate mobilul și sună acasă. Soția ridică receptorul.Soțul:- Scumpo, te iubesc... Apoi închide receptorul.Se întoarce înapoi și întreabă:- Cine a sunat?Soția:- Nimeni..., o prietenă...