Ştire online publicată Vineri, 04 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Anul trecut de Halloween am strigat la nevastă-mea:- Iubito, e o vrăjitoare la ușă, des-chid?- Da, zice ea, dă-i niște dulciuri și dă-o-n șuturi afară!De atunci, soacră-mea n-a mai vorbit cu mine.v v vDoi canibali stăteau de vorbă, iar unul dintre ei se vaită că îl doare capul.Celălalt îi spune:- Ce să îți fac dacă te îndopi numai cu intelectuali?!v v v- Ce faci?- Nimic.- Păi, asta ai făcut și ieri…- Păi, încă nu am terminat...v v vDormitul la diferite vârste:1 an - dormi toată ziua5 ani - dormi la prânz și seara14 ani - dormi seara20 de ani - dormi când apuci (din cauza petrecerilor)40 de ani - dormi când apuci (din cauza slujbei)50 de ani - dormi seara65 de ani - dormi la prânz și seara85 de ani - dormi toată ziuaMORALA: La 85 de ani devii ca nou.v v vBulă vine de la cumpărături. Lasă sacoșele jos, nevasta se uită în ele.- Măi Bulă, ești nebun? Două sticle de vodcă, 5 kile de vin, 10 beri și 2 pâini?Bulă se uită lung la sacoșe și răspunde:- Ai dreptate, cam multă pâine!