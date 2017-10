Bancuri

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un autobuz aglomerat, unei tipe i se pare că un bărbat se uită insistent la ea și că îi tot pune mâna pe fund. Revoltată, femeia îl întreabă:- Domnule, n-ai unde să-ți pui mâna aia în altă parte?- Ba da, dar nu îndrăzneam...v v vDoi tipi la o cafea. Unul spune:- Am două fete gemene...- Și cum le deosebești?- După alunițe. Cea blondă are alunița pe obrazul drept, iar cea brunetă pe cel stâng!v v v- De ce te-ai îndrăgostit de mine?- Din cauza ochilor.- Îți plac ochii mei?- Nu, am vederea proastă!v v vÎmi zice aseară nevastă-mea că maică-sa ar vrea să plece în vacanță, însă nu este hotărâtă unde anume și m-a rugat să-i dau și eu o sugestie pentru o destinație exotică. Se pare că Triunghiul Bermudelor nu a fost cea mai inspirată alegere.v v vBulă are un frățior și copilul plânge toată ziua și noaptea și nu lasă pe nimeni să se odihnească. Bulă îi spune mamei sale:- Mami, e adevărat că frățiorul meu a venit din cer?- Da, fiule.- Nu mă miră că l-au alungat!v v v- Cum se termină o piesă de teatru în Ferentari?- Până la urmă eroul se îndrăgostește de heroină.