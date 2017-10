Bancuri

Vineri, 28 Octombrie 2016.

Bulă merge la film. La casierie, cumpără două bilete. După câteva minute, se întoarce și mai cumpără două bilete. Mai cumpără două. Până la urmă, casierița îl întreabă:- Măi băiete, spune câte bilete vrei?- Păi, mi le tot rupe unu’ la intrare.v v vTrei ardeleni vin cu trenul de la București la Cluj. Pe la Ploiești, unul zice:- Oof!Pe la Sibiu, al doilea zice:- Oof! Oof!Pe la Alba-Iulia, al treilea zice:- Oof! Oof! Oof!Ajung la Cluj și primul zice:- No, bine c-am ajuns că, iacă, tăt drumul am vorbit numai politică!v v v- Am auzit că aseară l-au ridicat mascații pe bărbatul tău.- Da, dragă, l-au dus la Parchet!- Eh, nu e așa grav, pe vremea mea îi ducea la stuf!v v vCele cinci porunci ale vieții la serviciu:1. Să nu gândești.2. Dacă gândești, să nu spui.3. Dacă spui, să nu scrii.4. Dacă scrii, să nu semnezi.5. Dacă semnezi, să nu te miri.v v vBulă la școală.Întrebarea profesoarei:- Copii, care este opusul propoziției „Copiii fac greșeli în întuneric”?Bulă răspunde:- Greșelile în întuneric fac copii.