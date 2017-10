Bancuri

Miercuri, 26 Octombrie 2016

Într-un autobuz aglomerat, cineva a împins accidental o domnișoară, care a căzut pe genunchii unui preot.- Oh-ho-ho!, exclamă ea, privind cu interes spre preot.- Niciun fel de oho, fiica mea, nu este altceva decât cheia de la ușa bisericii!v v vUn bărbat care-și ofensa mereu soția cheamă un grup de prieteni să-l acompanieze ca să-și conducă soția la aeroport, care pleca într-o călătorie la Paris. De față cu aceștia, îi spuse soției:- Iubito, să-mi aduci de la Paris o franțuzoaică mică și frumoasă!După 15 zile, bărbatul o primi la aeroport cu același grup de prieteni și cu voce tare, o întrebă:- Mi-ai adus franțuzoaica promisă?- Am făcut tot ce mi-a fost cu putință, răspunse soția, rămâne doar să ne rugăm să se nască fetiță…v v vÎntrebare: Cum recunoști un motociclist fericit?Răspuns: Are muște între dinți!v v vUn preot era la prima lui slujbă. Emoții mari, frisoane. Mai marele lui, care trebuia să-l observe, îi zice să ia o gură de pălincă. Ăsta bea sănătos un pahar și pleacă la slujbă. Slujba are un succes nebun în rândul enoriașilor, numai mai marele lui notează ceva nemulțumit. Îl cheamă când termină și-i zice:- Să ții minte: sunt cele zece porunci, nu Top 10.