Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr student entuziast, care tocmai și-a luat licența de instalator, s-a dus să vadă cascada Niagara. A studiat-o preț de un minut, după care a spus:- Cred că o pot repara.v v vBulă rămâne repetent. Nervos și foarte dezamăgit, taică-su îl amenință:- Bulă, de acum înainte o să înveți 25 de ore pe zi!- Dar, tată…- Niciun dar, leneșule!- Tată, ziua are doar 24 de ore!- Hmmm, păi în cazul ăsta, măi Bulă, o să te trezești cu o oră mai devreme!v v vGospodina disperată îl întreabă pe instalatorul care trebăluia de zor sub chiuvetă:- Haideți domnule instalator, chiar nu se mai poate repara?- Dacă îmi dați o hârtie să fac un dop, e reparată, doamnă!- Da?! De care hârtie!?- Una de 100 de lei ar fi perfectă, doamnă!v v vLa reuniunea de douăzeci de ani de la terminarea facultății, un cuplu stătea la masă, soțul se tot uita la o tipă care dădea pahar după pahar pe gât. Soția observă că bărbatul stă cu privirile unde nu-i fierbe oala și îl întreabă:- Ce e mă, o știi?- Da, a fost prietena mea, până în anul doi de facultate, atunci ne-am despărțit și am auzit că de atunci bea în continuu!La care soția:- Wow, nu am mai auzit până acum despre cineva care sărbătorește ceva o perioadă așa de lungă.