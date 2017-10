Bancuri

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ion o întreabă pe Maria:- Mărie, ție ți-ar plăcea să fii bărbat?Maria răspunde:- Da, Ioane, dar ție?v v vUn nebun își atenționa un frate de-al său în curtea unui azil:- Vezi că ai o gaură în umbrelă!- Știu. Eu am făcut-o, ca să văd când se oprește ploaia.v v vUn tip merge la încorporare în marină. În timp ce i se completau actele, este întrebat:- Știți să înotați?- Da’ ce, nu aveți vapoare?v v vUn polițist interpelează un individ beat turtă care încearcă să se urce la volanul mașinii sale:- Chiar intenționezi să șofezi în halul ăsta?- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?v v vO crimă a fost comisă în apropierea Polului Nord. Un detectiv sosit să investigheze cazul îl întreabă pe primul suspect:- Puteți să-mi spuneți ce-ați făcut în noaptea dintre 15 noiembrie și 16 aprilie?v v vÎntotdeauna mi-am dorit să am o relație normală cu prietena mea. Însă ea mi-a întors spatele de fiecare dată…v v vIrinel Columbeanu: Mie nu mi-e teamă că mă mușcă vreo căpușă. Mi-e frică să nu mă înghită.