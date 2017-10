Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un credincios merge la preot să se spovedească: - Părinte, am păcătuit... - Cu cine, fiule? - Știi, părinte, nu pot să-ți spun... îmi este forte greu... - Cu femeia primarului? - Nu... - Cu femeia veterinarului? - Nu, părinte... - Dar cu cine? - Părinte, nu cred că sunt încă pregătit să mă spovedesc, voi veni în altă zi... Ieșind de la spovedanie, omul nostru se întâlnește cu un prieten care-l întreabă mirat: - Ce ai făcut la spovedanie? - Am luat niște adrese utile... ### - Ah, de-ar suna odată, de-ar suna odată! - Cine, fetița mea? - Cum, cine? Jean, logodnicul meu, mizerabilul! - Păi, dacă-i mizerabil, de ce să te sune? - Așa! Ca să-i spun că nu vreau să mai vorbesc cu el niciodată și să-i trântesc telefonul în nas! ### Băsescu vorbea mulțimii adunate în Piața Victoriei: - Am hotărât că de acum vom munci numai miercurea! Toata suflarea, impresionată, aplaudă în delir. - Întrebări? Se ridică unul, se scarpină în nas, și spune: - În FIECARE miercuri? ### Pe marginea unui drum de munte, doi ciobani cu oile. La un moment dat, trece un tir și calcă o oaie. - Ai văzut, mă? - Am văzut. - Nu era asta mioara ta preferată? - Ba da. - Și ce părere ai tu despre asta? - Îmi repugnă.